据消息人士透露，波兰可能在明年初对唐纳德·图斯克本届任期内的政府进行最后一次改组，最多三名部长可能失去职位，RMF24报道称。执政联盟将可能的人事变动称为战术性改组。

据该电台报道，总理希望评估近期表现最差的部门，以及未能兑现竞选承诺和落实政府优先事项的部长。RMF24写道，图斯克希望在议会竞选活动开始前数月展示政府的效能，并动员公民联盟的选民。

教育和医疗领域可能发生变动

RMF24的消息人士称，教育部长芭芭拉·诺瓦茨卡是可能被免职的人选之一。她受到学生和教师群体的批评，尤其是因限制小学家庭作业。部分教育工作者和教育组织还指责该部改革步伐缓慢、与学校群体协商不足，以及未能履行部分有关教师工作条件和儿童心理支持的承诺。

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卫生部长约兰塔·索别兰斯卡-格伦达也可能失去职位。据RMF24报道，执政联盟的政治人士认为，她所在部门的一些必要改革在政治上难以辩护和实施。其中包括关闭县级医院的问题。一名来自公民联盟的匿名消息人士对该电台表示，任命一名政治圈外人士担任这一职位是一个错误。

国家资产部长也被提及

RMF24将国家资产部长沃伊切赫·巴尔琼列为可能被免职的人选之一。据该记者的非官方消息，总理政治办公室主任帕维乌·格拉希可能支持针对他的这一人事决定。该电台的消息人士称，格拉希认为巴尔琼把该部门变成了自己的封地。

与此同时，一名来自公民联盟的消息人士指出，由于经验丰富的管理人员范围有限，在选举前更换该部负责人将存在风险。变动还可能涉及各部委和总理办公厅的国务秘书。

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