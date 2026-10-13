在波兰，多家大型零售连锁店在教育机构发生一系列持刀袭击事件后，开始缩减万圣节商品种类。据《独立报》报道，Biedronka连锁店正将部分主题商品撤下货架，其中包括玩具刀和可能引发不良联想的恐怖服装。

教育机构袭击事件

自上周末以来，已有超过2万名警察被派往波兰学校。10月7日，一名19岁男子在华沙以北的奥斯特罗文卡一所学校内刺伤10人，其中包括他自己。

次日，一名头戴摄像机的15岁前学生在华沙东北部莱什奇多乌-诺维内的一所小学杀害一名学校工作人员，并刺伤另外两名员工。周六，华沙一所继续教育机构还有3人受伤。

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政治人士将此类事件数量的急剧增加与社交媒体联系起来，特别是亲纳粹意识形态的传播以及暴力电子游戏。警方表示，自周五以来，在检查了8万所学校后已拘留135人。在其中一起案件中，一名男孩被发现持有手枪、弹药和刀具；执法部门称，他在Roblox中创建了自己学校的模型，并模拟袭击学生。

零售商的反应

波兰最大的零售连锁店、隶属于Jeronimo Martins的Biedronka宣布缩减万圣节商品种类。儿童零售商Smyk也开始撤下模仿危险器具的配件，包括塑料刀和切肉刀。

Smyk表示，在目前情况下，这类商品出现在面向家庭的商店中并不合适。总理唐兰德·图斯克表示，无论在波兰还是在世界其他地区，人们对暴力的迷恋都在增长。

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