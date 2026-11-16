波兰宪法法庭院长博格丹·希温奇科夫斯基和副院长巴尔托米耶·索汉斯基案件的纪律法院庭审已安排在11月19日和20日举行。法官安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡周一公布了这一消息，据Polsat News报道。

暂停履行职责

10月30日，科尔温-皮奥特罗夫斯卡下令，宪法法庭院长和副院长立即暂停履行公务职责。她表示，这类命令须由有管辖权的纪律法院审查。她还称，对于宪法法庭法官而言，唯一适当的机构就是法庭本身。

科尔温-皮奥特罗夫斯卡指出，希温奇科夫斯基在形式上仍保留宪法法庭院长一职。但她认为，由于10月底作出的暂停决定，他不能行使职权、权利和义务，包括对法庭工作人员履行雇主职能。

纪律法院合议庭组成

11月3日，通过公开抽签确定了纪律专员和三人合议庭。在希温奇科夫斯基案中，法官斯坦尼斯瓦夫·皮奥特罗维奇担任纪律专员，合议庭成员包括马格达莱娜·别恩科夫斯卡、马切伊·塔博罗夫斯基和克雷斯蒂安·马尔凯维奇。

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在索汉斯基案中，达留什·绍斯泰克被任命为纪律专员。最初入选合议庭的是马切伊·别雷克、安娜·科尔温-皮奥特罗夫斯卡和拉法乌·沃伊切霍夫斯基。随后，科尔温-皮奥特罗夫斯卡申请回避，并通过抽签确定雅库布·斯特利纳替代她。

向最高法院提出上诉

希温奇科夫斯基和索汉斯基就暂停履职的命令向最高法院提出上诉。最初，法院认定自己无权审理这些申诉，并将案件移交宪法法庭。在该决定被上诉后，最高法院于11月10日宣布撤销11月6日的裁定，以及科尔温-皮奥特罗夫斯卡的两项命令。

科尔温-皮奥特罗夫斯卡表示，没有任何其他法院，包括最高法院职业责任审判庭，有权撤销暂停宪法法庭法官履职的命令。她认为，最高法院11月10日的决定在此案中不具有法律后果。

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