波兰企业部门平均工资为9266.48兹罗提——RMF24

2026年9月，波兰企业部门的平均税前工资为9266.48兹罗提，比上年9月高5.9%。与此同时，该部门就业人数同比减少0.8%，RMF24报道，并援引波兰中央统计局的数据。

与预期的比较

PAP Biznes的市场共识预计，企业部门工资将同比增长6.1%。就业预测与公布的数据一致：分析师同样预计就业人数将减少0.8%。

Bank Pekao经济学家将9月工资增速加快主要归因于贸易和林业。据他们估计，贸易行业工资在7月和9月同比增长超过7%。该领域上一次出现如此高的增幅是在2025年初，而在2026年夏季之前，约6%的增长较为常见。

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奖金与预测

Bank Pekao经济学家表示，林业支付金额的变化受到奖金以及近几个月可能加薪的影响。他们认为，9月的统计数据证实了其对2026年工资增速为6%的预测。

Erste Bank Polska经济学家巴尔托什·比亚瓦斯预计，未来几个月薪酬增速将略有放缓，但在整个2027年将保持略高于5%的同比增速。ING Bank Śląski经济学家莱谢克·孔塞克指出，包括与能源价格有关的较高通胀，并未影响工资动态。

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