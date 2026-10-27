法院正在审理一起诉讼，该案与Onet媒体关于波兰总统卡罗尔·纳沃茨基涉嫌为Grand Hotel的客人安排与女性会面的调查报道有关。此案涉及该酒店内涉嫌卖淫的指控。

在华沙地区法院审理波兰总统卡罗尔·纳沃茨基起诉Onet出版商的案件期间，法庭传唤了卢卡什·弗兰恰克作证，他是纳沃茨基在索波特Grand Hotel酒店任职期间的前安保同事。 该证人证实酒店内确实有妓女，但表示自己并不知晓有关招揽妓女的组织化网络，也未曾目睹卡罗尔·纳沃茨基安排此类服务。

该事件因Onet于2025年5月26日发布的一篇报道而广受关注，报道中记者称，卡罗尔·纳沃茨基在2000年代中期担任Grand Hotel保安期间年，曾参与安排客人与妓女会面。卡罗尔·纳沃茨基称这些指控是谎言，并向该媒体出版商提起诉讼，要求其道歉并赔偿。 庭审于2026年9月开始，10月27日首次举行了公开听证会。总统否认了这些指控。

在庭审过程中，卡罗尔·纳沃茨基的律师传唤了当时在该酒店担任保安的卢卡什·弗兰恰克到法庭作证。 起初，听证会以闭门形式进行。但随后，应Onet的请求，法院决定向公众开放听证会。

据卢卡什·弗兰恰克称，他于2006年6月至2007年7月或8月期间，作为一家外部安保公司的一员在Grand Hotel工作。证人指出，卡罗尔·纳沃茨基在该酒店的工作时间比他更长。

在接受讯问时，卢卡什·弗兰恰克证实酒店内有妓女从事性交易。但他同时解释说，此类活动都是隐秘进行的。 该证人还表示，安保人员不会查明具体是谁来到酒店以及来此的目的。据卢卡什·弗兰恰克称，对安保人员而言，优先考虑的是客人的安全，而非他们的私人会面。

该证人补充道，在报道发布前，Onet记者雅采克·哈尔卢科维奇曾与他联系。然而，卢卡什·弗兰恰克决定不向其发表评论。

此前，10月27日，法院传唤了《选举报》记者皮奥特·格卢霍夫斯基进行询问。他表示，从线人处获悉卡罗尔·纳沃茨基涉嫌参与安排Grand Hotel的客人与女性会面。据该记者称，涉及的人员范围较广。

皮奥特·格卢霍夫斯基以新闻保密原则为由，拒绝透露消息来源的身份。他指出，该线人在酒店与卡罗尔·纳沃茨基共事过。

此外，本案中还提及了Grand Hotel前员工娜塔莎·赫尔顿的证词。她称曾目睹卡罗尔·纳沃茨基将一名女子和一名男子带入酒店，随后自己与该女子一同乘电梯上楼。 卡罗尔·纳沃茨基一贯否认与此事件相关的所有指控。

卡罗尔·纳沃茨基还以诽谤罪对该文章的作者提起了私人起诉。该案由华沙-莫科托夫地区法院审理，首次庭审定于11月12日举行。

Onet于10月27日星期二报道了这一消息。

此前，纳沃茨基曾与一位盛赞莫斯科的拳击手一起训练。

需要指出的是，波兰总统卡罗尔·纳沃茨基计划在按计划访问沙特阿拉伯之后，前往阿根廷。此行的目的是说服阿根廷当局支持波兰争取成为G20常任成员国的愿望。

在此之前，卡罗尔·纳沃罗茨基签署了关于对燃料公司超额利润征收一次性税的法律，该法案此前曾被他搁置。随后，波兰政府宣布将燃料增值税税率从23%下调至8%，并降低了消费税。

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