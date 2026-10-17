在波兰，从10月24日星期六夜间至10月25日星期日，时钟将切换至冬令时。凌晨3:00需将指针拨回凌晨2:00，因此这一夜将延长一小时。据RMF24报道。

下一次调整将在春季

下一次切换，即切换至夏令时，计划在2027年3月的最后一个星期日进行。报道指出，改变时间的想法早在18世纪就已出现，目的是更有效地利用日光。在欧洲，这一做法在第一次世界大战期间得到普及。

波兰首次调整时钟是在1916年，自1977年以来，时间调整一直持续实行。最初的目的是让日常节奏适应季节性日照时长，并可能减少电力消耗。

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对身心状态的影响

每年两次调整时钟引发讨论，尤其是因为其对昼夜节律的影响。RMF24写道，研究表明，即使是对日常作息的轻微改变，也可能类似于短暂的时差反应。儿童、老年人以及有睡眠问题的人可能感受最为明显。

时间调整后，可能出现入睡困难、注意力下降和疲劳加重。一些研究还将调整时钟后的时期与道路交通事故数量增加联系起来。欧盟已讨论取消季节性时间调整数年，但至今尚未作出最终决定。

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