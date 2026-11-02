波兰查获了超过1.1万份虚假的外国人就业申请

波兰正在调查一起涉及为外国人就业伪造文件的大规模欺诈案。通过130家空壳公司，共提交了超过1.14万份虚假求职申请，这些申请可能被用于获取工作签证并越境。

建议前往波兰求职的乌克兰人，在出发前务必核实中介和雇主的信息。可通过KRAZ登记册核查就业中介机构，通过CEIDG或KRS登记册核查公司信息。

此外，还应核对企业名称、地址、注册信息、合同条款、工作地点以及工资支付方信息。如果中介隐瞒雇主名称，或提议在没有合同的情况下办理邀请函，这便是拒绝该提议的理由。

若使用虚假文件，当事人将面临失业、经济损失以及在办理居留许可时遇到问题的风险。根据波兰法律，明知是伪造文件却将其作为真文件使用，将面临三个月至五年监禁的处罚。

来源：Gremi Personal

在波兰，政府关于缩短工作时间的试点项目涵盖了78家雇主：其中38家为私营企业，40家为公共部门机构。试点模式涉及来自不同行业的近5000名员工。

波兰关于职场骚扰和歧视的劳动法修正案将于2026年11月5日生效。新规定简化了职场骚扰的认定标准，提高了最低赔偿额度，并扩大了雇主的责任范围。

波兰参议院对众议院已通过的《个人所得税（PIT）、企业所得税（CIT）及固定税法修正案》提出了修正案。该文件除其他内容外，还规定提高部分房地产租金收入的税率。

关注我们在