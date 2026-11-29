在波兰扎布热，扎布热矿工以3比2战胜普沃茨克维斯瓦。次日，俱乐部大股东卢卡斯·波多尔斯基发布了一则措辞尖锐的帖文，批评波兰足球甲级联赛的裁判水平。据Interia Sport报道，他没有说明该言论是否针对对阵维斯瓦比赛中的某一具体事件。

恰纳奇被取消的进球

主队凭借拉法乌·亚尼茨基和马克西姆·恰纳奇的进球迅速取得2比0领先。这名乌克兰球员从左路内切至中路后破门，但裁判在VAR介入后取消了他的进球。

裁判认定，在恰纳奇进球前约十几秒，一名扎布热矿工球员犯规。不过，来自扎布热的球队在中场休息前再次攻入第二球，最终以3比2获胜。

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对裁判工作的批评

波多尔斯基表示，在他看来，波兰足球甲级联赛的裁判体系每周都仍然不够专业。他还质疑其中参与者的能力，并抱怨判罚不佳以及裁判之间沟通不良。

这并非波多尔斯基首次公开批评裁判工作。8月，他曾写道，波兰足球正在发展，但他认为裁判水平没有变化。16轮过后，扎布热矿工以34分位居波兰足球甲级联赛积分榜第二位。米哈乌·加什帕里克的球队下一场联赛对手将是什切青波贡。

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