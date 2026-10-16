波兰首次发现黄脚胡蜂巢穴——RMF24

波兰首次确认了黄脚胡蜂Vespa velutina的存在，该物种也被称为亚洲胡蜂。RMF24报道，这种入侵物种的一个发育成熟的巢穴在克拉科夫附近的维尔卡维希被发现。

克拉科夫AGH科技大学的蜂场也记录到了个体昆虫，但那里尚未发现巢穴。科学家确认了两处昆虫出现地点，但认为可能还有更多。

对蜜蜂的威胁

黄脚胡蜂主要威胁蜂类，蜂类是其主要食物来源。卡托维兹西里西亚大学的卢卡什·尼奇凯维奇博士解释说，这些昆虫可以在蜂箱巢门附近捕食蜜蜂。因此，蜜蜂可能停止外出采集食物，蜂群则面临饿死的风险。

该物种于2004年首次在法国的欧洲地区被记录，随后扩散到其他国家，包括德国和捷克。尼奇凯维奇表示，此前已知距波兰边境最近的这种胡蜂栖息地位于捷克奥帕瓦，因此人们原本预计这些昆虫会出现在西里西亚省，而非小波兰省。

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研究与清除巢穴

科学家计划对十几只捕获的个体进行基因研究，以确定这些昆虫来自何处。他们正在考虑两种可能性：这可能是来自德国、法国或斯洛文尼亚的种群的新栖息地，或者这些昆虫可能是通过运输被带来的。

为研究而捕获的成虫体长约2.5厘米。它们可通过腿部最后三个完全呈黄色的节段、以黑色为主的胸部和腹部、腹部黄橙色末端及其上的黄橙色条纹辨认。

研究人员认为，清除巢穴是防治该物种唯一可行的方法，而陷阱的效果较差。据该媒体报道，一个专门清除这类巢穴的法国团队预计将于下周抵达维尔卡维希。专家还呼吁居民不要消灭看似大黄蜂、黄蜂或熊蜂的昆虫，而应向地区环境保护局报告可能的发现，或将照片上传至iNaturalist。

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