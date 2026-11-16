在波兰，家长必须在11月30日前提交Dobry Start计划下300兹罗提一次性补贴的申请。这笔资金用于为学生购买教材、笔记本、学习用品或电脑设备。

据RMF24报道，所有在校就读、并在该日历年内年满7岁至20岁的儿童均可获得援助。残疾儿童的年龄上限为24岁。年龄标准按出生年份确定：即使儿童在日历年内达到相应年龄，也可以获得补贴。

谁有资格获得援助

该计划不适用于就读学前预备班的儿童以及大学生。家庭收入水平不影响获得补贴的资格。

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与子女共同居住在波兰的外国人也可以提交申请。同时，来自欧盟、欧洲自由贸易联盟和英国以外国家的人员，以及持有UKR身份的乌克兰公民，必须确认其在提交申请前一个月从事职业活动。

申请仅在线受理

补贴申请仅以电子形式受理：可通过mZUS应用程序、eZUS门户网站、网上银行或Emp@tia门户网站提交。每名符合计划条件的儿童均可获得300兹罗提援助。

去年，波兰社会保险局收到超过330万份申请，涉及近490万名儿童。Dobry Start计划下的补贴总额超过14亿兹罗提。

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