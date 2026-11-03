波兰推出含8.8万个避难点的应用程序——RMF24

波兰内政与行政部推出了免费的移动应用程序Gdzie się ukryć PL，可帮助用户在面临威胁时找到最近的避难点。该程序由国家消防局开发，可在App Store和Google Play下载。

超过8.8万个地点

该应用程序的数据库包含波兰各地超过8.8万个避难点，合计可容纳超过2400万人。正如RMF24报道，即使没有互联网连接，该服务也可以规划前往最近此类地点的路线。

该应用程序有完整和简化两个界面版本。在完整版本中，用户可以看到自己的位置和避难点，地图会根据手机的移动方向旋转。简化模式显示最近地点、距离和前往这些地点的方向，还可以提供语音提示。

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建议与无障碍功能

Gdzie się ukryć PL还提供了应对火灾、洪水、大规模停电或空袭的指引。用户可以使用快捷按钮呼叫紧急服务部门，并收听警报信号。

开发人员提供了对屏幕阅读器的支持、大字体模式以及浅色或深色主题。波兰内政部强调，避难点并非功能齐全的避难所：它们提供基本保护，包括免受碎片或强风的伤害，但不能提供全面保护，例如在发生核攻击时。

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