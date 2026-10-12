波兰执法人员在一起涉及与银行诈骗有关的国际有组织团伙案件中逮捕了12人。在华沙被捕者中有两名俄罗斯人，系统中对他们标有可能与恐怖组织接触的警告，RMF24报道。

诈骗案中的逮捕行动

此次行动由波兰警察中央调查局、中央网络犯罪打击局和国内安全局的人员开展。两名被捕的俄罗斯人均持有波兰临时居留许可：一人持有两年，另一人持有一年。

另有一名乌克兰人和九名波兰人被捕。案件涉案人员中有一人被RMF24称为华沙的伪球迷。被捕者共计四名男性和八名女性，年龄介于21岁至57岁。

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该团伙的活动

据RMF24报道，该团伙活动约两年，主要在华沙、罗兹和比亚韦斯托克。其成员专门从事利用即时移动支付进行的诈骗。诈骗金额至少达数百万兹罗提，该团伙的日收入估计从数万兹罗提到20万兹罗提不等。

执法人员查获了波兰兹罗提和外币现金、珠宝以及汽车，总价值超过85万兹罗提。七名被捕者被还押候审，其余人员被置于警方监管之下。他们最高面临12年监禁。波兰部门不排除在此案中进行新的逮捕。

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