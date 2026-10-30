波兰希维德尼察的执法人员拘留了一名55岁的俄罗斯公民，其被怀疑为外国情报机构活动。RMF24报道，该男子将在羁押中度过接下来的三个月。

拍摄列车和基础设施

据下西里西亚省警方称，该男子在希维德尼察拍摄列车和铁路基础设施时被拘留。他被指控为针对波兰的外国情报机构活动。

调查人员认为，他拍摄铁路、交通和工业基础设施的组成部分，意图将这些材料交给外国情报机构。警方表示，这些照片可能被用于危害国家安全。

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拘留发生在警方为保障希维德尼察一场足球比赛安全而开展行动期间。执法人员注意到一辆停在无信号铁路道口旁的大众汽车。男子看到警察后迅速驾车离开，随后同一辆车在一座铁路高架桥附近被发现。

查获设备和文件

在检查期间，站在汽车旁的男子变得紧张，并试图匆忙返回车内。执法人员在他身上发现了用于拍摄列车和铁路设施的专业摄影设备。

警方还表示，在其设备中发现数十万份文件，其中包含不同地点和重要交通设施的类似照片，包括波兰境外的设施。执法人员查获了电子和摄影设备、手机、笔记本电脑、大容量便携式和外置存储设备，以及数份身份证明文件。

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