波兰执法人员拘留了三名前议员社会助理——Franciszek P.、Paweł C.和Jakub Z.。检方指控他们涉嫌骗取超过30万兹罗提，并试图从Siepomaga基金骗取另外超过100万兹罗提。据RMF24援引华沙-布拉格区检察院的消息报道。

多个城市进行搜查

据检察院发言人Marzena Kiełek-Łopińska称，拘留行动于10月28日和29日进行。戈茹夫省警察局的人员还搜查了被拘留者位于波兹南、绿山城和塔尔诺布热格的住所。

在侦查行动中，执法人员查获了对案件程序具有重要意义的材料，随后将被拘留者带往检察院。侦查措施还涉及一名议员的住所及其商业活动注册地址。

波兰媒体报道称，被拘留者是议员Łukasz Mejza的前助理。Mejza本人向TVP Info证实，警方曾在其场所和公司进行搜查。

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检察院立场

根据检察院的信息，Siepomaga基金的资金本应用于通过采用多能干细胞的非常规方法治疗患者，其中包括儿童。这种疗法由总部设在美国的VinciNeoClinic提供。

在讯问期间，三名被拘留者均不承认实施了被指控的行为，但作出了解释。检察官对他们采取了不涉及羁押的预防措施。检察院补充说，调查仍在进行，并有多个方向。

2021年，波兰媒体曾报道称，这种治疗方法没有医学证实。

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