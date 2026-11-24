波兰将从2027年1月1日起提高卷烟、吸烟用烟草、加热烟草制品和电子烟烟油的消费税税率。据RMF24报道，这些变化由一项于2024年通过、并由时任总统安杰伊·杜达签署的法律规定。

新的消费税税率

每1000支卷烟的消费税将从目前的414兹罗提升至476.1兹罗提，即上涨15%。吸烟用烟草的税率将提高22%，从每公斤338.18兹罗提升至412.58兹罗提。加热烟草制品的消费税将提高15%，至每公斤780.41兹罗提。

电子烟烟油的税率涨幅最大：从每毫升1.44兹罗提升至2.20兹罗提，即上涨52%。据RMF24称，一包普通卷烟的平均价格可能上涨约2.5至3兹罗提，一包加热烟草制品可能上涨约1兹罗提，而一瓶10毫升烟油可能涨价约9.5兹罗提。

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电子烟规则

10月中旬，总统卡罗尔·纳夫罗茨基签署了一项旨在加强电子烟市场消费税征收体系的法律。该文件对此前不征收消费税的设备以及新的电子烟类别引入了征税。

新规则规定，将电子雾化设备及其零部件套装的消费税从每件40兹罗提高至50兹罗提。一次性电子烟中烟油的消费税也将增加50兹罗提。同时，可重复使用设备的可更换烟弹被排除在消费税之外，但其中的烟油仍将被征税。

2024年，波兰当局以关切青年健康为由解释此次上调。根据RMF24援引的CBOS研究数据，15至19岁学生中有30%经常吸电子烟，60%至少尝试过一次。波兰烟草工业协会援引Almares研究所的数据表示，2026年第一季度，来自非法来源的卷烟在波兰市场的份额为9.7%，而2023年为4.7%。

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