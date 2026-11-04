捷尔诺波尔州普日尼基已启动对1945年2月遇害波兰人可能埋葬地点的搜寻新阶段。参与工作的包括“自由与民主”基金会代表、什切青波美拉尼亚医科大学专家以及乌克兰研究人员，RMF24报道。

关于可能埋葬地点的证词

在出现新的证词后，搜寻工作随即开始。据“自由与民主”基金会代表马切伊·丹采维奇称，一名前普日尼基居民在事件发生时年仅10岁，她表示自己曾见过受害者的埋葬地点。

该女子回忆称，载有人员的马车或雪橇曾停在教堂和墓地之间的一块地上。这一区域此前未被调查。研究人员还获得军事当局许可，使用一种特殊电子设备对该地块进行勘查，该设备将有助于后续搜寻。普日尼基的工作将持续至11月10日。

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此前的发现

在此前于普日尼基开展的考察中，发现了至少42人的遗骸。这些遗骸于去年春天在一处旧波兰墓地被发现，并于2025年9月6日在普日尼基重新安葬。

普日尼基是捷尔诺波尔州一个原波兰村庄。据RMF24称，1945年2月12日至13日夜间，乌克兰民族主义者在那里杀害了50至120名波兰人。该波兰媒体称，袭击的主要实施者是彼得罗·哈姆丘克，他领导乌克兰反抗军“灰狼”百人队。

乌克兰国家记忆研究所表示，1945年6月，普日尼基的幸存居民被迁往波兰的涅米斯沃维采和拉托维采。1949年，苏联当局取消了该村，其领土逐渐被森林覆盖。

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