10月15日，法国中学生和大学生继续封锁中学和大学；自抗议开始以来，巴黎地区已有1260人被拘留。据Anadolu Agency报道，86%的被拘留者为未成年人。

教育部长爱德华·热弗雷表示，全国约200所中学的学生仍在动员中。巴黎、马赛和里昂地区的教育机构内封锁仍在持续。位于巴黎以西茹伊昂若萨的HEC Paris商学院学生也首次自该运动开始以来加入行动。

伤者数据

巴黎警察局报告称，286名警察和宪兵以及13名教育工作者受伤。据其信息，10月13日的示威活动中，71名内部安全部队人员受伤。该警察局表示，一些人撬起铺路石并向执法人员投掷，数名警察被送往医院接受紧急救治。

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与此同时，圣但尼保罗·艾吕雅中学的工作人员表示，警方在拘留一名学生时在校内进行了暴力干预。他们称，执法人员殴打了试图阻止拘留的工作人员。

政府反应

总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼表示，抗议已不再是学生运动，而是演变成一场城市暴力运动。他还谴责了某些地区的暴力呼吁，并表示将就学校建筑相关问题征询地区委员会的意见。

热弗雷表示，政府正在审查通过Parcoursup平台进入高等教育机构的整个录取程序，预计将在10月底前作出决定。他还表示，承诺派往学校的3000名代课教师中，已有三分之二被派出。里昂省政府禁止了原定于10月15日上午举行的学生示威，理由是存在新的骚乱、商业场所受损以及针对安全部队的暴力风险。

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