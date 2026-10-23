共和党因拉马斯瓦米的竞选广告爆发了丑闻

围绕共和党俄亥俄州州长候选人维韦克·拉马斯瓦米的竞选活动，爆发了一场丑闻。 起因是一则针对其民主党对手艾米·埃克顿的广告，后者被指控使用了卑劣的公关手段。

以反乌克兰言论著称的激进民粹主义者拉马斯瓦米， 出资制作了一则针对民主党候选人埃克顿的广告，广告中该候选人的亲生母亲称女儿是骗子，并暗示她存在心理健康问题。

然而，埃克顿自12岁起便与母亲断绝了联系，因为她在童年时期曾遭受继父的性侵——而母亲与该继父同住，并一直为他辩护。

俄亥俄州多位有影响力的共和党人谴责了这则广告，其中包括现任州长迈克·德瓦恩和参议员约翰·加斯特德。 德瓦因呼吁拉马斯瓦米撤下该广告，称该视频“极其、极其令人不安”。

与此同时，总统唐纳德·特朗普和副总统杰·迪·文斯则站出来为拉马斯瓦米辩护。

周四，特朗普在社交媒体“Truth Social”上发表了一篇长文，称德瓦因“只是名义上的共和党人”，并表示拉马斯瓦米“应该继续保持这种势头”。

文斯周三表示，他对同党人士因这则广告而“喋喋不休”，并将此视为比批评民主党人更重要的事，感到“有些愤慨”。

民调显示，拉马斯瓦米在州长竞选中落后于埃克顿，而广告发布后，他的支持率进一步下滑（50%对43%）。

此外，获得特朗普背书的加斯特德参议员在民调中也大幅落后于前民主党参议员谢罗德·布朗（43%对49%）。

据报道，拉马斯瓦米曾参加2024年总统大选前的共和党初选，随后转而支持特朗普。 在竞选期间，他反对向乌克兰提供军事援助，并提议取消对俄罗斯的制裁。他还多次批评乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基。

特朗普呼吁不要撤下拉马斯瓦米在俄亥俄州的竞选广告——《卫报》。

民主党候选人艾米·阿克顿领先拉马斯瓦米8个百分点——《国会山报》。

俄亥俄州前卫生厅长艾米·阿克顿在民调中领先——《时代》周刊。

俄亥俄州州长竞选围绕新冠疫情展开——《STAT News》。

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