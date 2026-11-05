乌克兰通缉的Pin-Up公司老板德米特里·普宁在罗马被发现

在罗马的一家赌场内，有人发现了Pin-Up的所有者德米特里·普宁。此前，哈萨克斯坦已对其及其妻子玛丽娜·伊利娜发布了国际通缉令。

据悉，这对夫妇被怀疑在该国境内组织非法在线赌场。

普宁和伊利娜的名字已出现在哈萨克斯坦官方门户网站的“通缉人员”栏目中，而今年8月，这对夫妇还被列为非法赌博案件的嫌疑人之一。

调查始于2025年初的媒体报道。报道称，一家在哈萨克斯坦正式注册的博彩公司Pin-Up，将用户引导至该国禁止运营的在线赌场网站。

这些报道公开后，哈萨克斯坦金融监测局针对非法赌博业务立案侦查。

据调查称，银行员工协助将公民在在线赌场输掉的资金转出。据提供的数据，此类金融交易的总金额可能高达1000亿坚戈。

该案中还涉及其他涉嫌协助组织和为非法业务提供财务支持的人员。特别是，此前已对该骗局的疑似参与者发布了通缉令。

亲俄博主阿纳托利·沙里伊披露了这一消息。

前一天，哈萨克斯坦已对德米特里·普宁及其妻子玛丽娜·伊利娜发布了国际通缉令。他们被怀疑在该国境内组织非法在线赌场。

波兰电视频道TVP Info对在线扑克平台GGPoker的运营活动进行了调查，重点关注其规避封锁的手段、吸引波兰玩家的方式，以及该非法赌博业务与俄罗斯的潜在关联。

德米特里·普宁是俄罗斯博彩大亨，据信他创建并领导了国际在线赌场Pin-Up。 当乌克兰执法部门发现他的赌场多年来一直伪装成“乌克兰企业”，并从当地玩家那里骗取数十亿格里夫纳时，便开始关注此人。

该品牌在乌克兰的官方登记名义人为傀儡，但国家调查局（ДБР）查明，在此期间，实际受益人和利润获取者始终是俄罗斯公民，特别是普宁本人及其亲信。

正因如此，国家调查局启动了大规模刑事诉讼程序，并就洗钱案对涉案人员提出了指控： 普宁、其妻子玛丽娜·伊利娜，以及弗拉基米尔·伊林、亚历山大·马蒂亚绍夫和伊万·班尼科夫。

乌克兰当局已向塞浦路斯提出引渡请求，要求引渡Pin-Up赌场的俄罗斯所有者德米特里·普宁。 目前，乌克兰国家安全与国防委员会已对普宁、其合伙人以及九家受其控制的公司（其中包括“乌克兰游戏技术公司”和“Turbo.ua”）实施了个人制裁。 普宁部分被冻结的资产，特别是现金和不动产，已归还乌克兰国库。

身在利马索尔的德米特里·普宁本人曾希望通过乌克兰法院洗清自己的声誉，并要求删除关于其可能与受制裁企业存在关联的报道。 具体而言，普宁以维护名誉、尊严和商业声誉为由，针对UA.News提起的诉讼已于今年1月提交至基辅佩切尔斯基法院。 该诉讼针对多家乌克兰媒体，这些媒体此前曾发布报道，称他可能与在线赌场Pin-UP以及通过临时被占领土进行的洗钱活动有关。

普宁在诉状中声称，关于他的报道信息不实，并损害了他的声誉。具体而言，涉及2024年4月的报道，其中称他据称在塞浦路斯利马索尔被拘留。 原告方坚称，该信息与事实不符。

实际上，普宁要求乌克兰媒体删除相关报道、发布更正声明，并正式承认所传播的信息不实。这位受制裁商人的这些行为可能表明，他正在对独立媒体施加有针对性的压力。

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