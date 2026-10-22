在俄罗斯被判处18年监禁的克里米亚鞑靼人莱努尔·哈利洛夫，目前在阿尔汉格尔斯克的一所监狱中处于危重状态。 由于健康状况急剧恶化，他未能被送往10月22日的庭审现场，该庭审本应就其因健康原因获释一事进行审议。

克里米亚鞑靼民族议会主席雷法特·丘巴罗夫通报了这一情况。

据他介绍，哈利洛夫目前被关押在距离被占领的克里米亚约2500公里的俄罗斯监狱中。他被诊断出患有肝癌，且在罗斯托夫看守所羁押期间感染了丙型肝炎。

去年，哈利洛夫因健康原因获释。获释期间，他已完成了两轮化疗。然而，大约一个月后，俄罗斯法院撤销了释放决定，随后他被送回监狱。

这位政治犯几乎丧失了行动能力

早在7月初，克里米亚人权活动家卢特菲耶·祖迪耶娃就曾通报哈利洛夫的危急状况。据她称，他几乎丧失了自主行动的能力。

“他需要靠轮椅移动，如果不得不走路，也只能依靠他人搀扶或扶着周围的物体，”这位人权活动家指出。

尽管健康状况严重恶化，哈利洛夫本应于10月22日被送往关于释放问题的又一次庭审。然而，由于他的身体状况进一步恶化，这一安排未能实现。

俄罗斯为何判处莱努尔·哈利洛夫有罪

莱努尔·哈利洛夫曾领导克里米亚鞑靼族独立穆斯林社区“阿尔乌什塔”。 2019年6月，他被俄罗斯安全部队拘留，随后，受莫斯科控制的法院以组织恐怖主义团伙的罪名判处其18年有期徒刑。

哈利洛夫遭受的迫害被认为与俄罗斯占领当局对克里米亚独立穆斯林社区施加的压力有关。在占领该半岛后，俄罗斯当局开始取缔不受其控制的宗教组织。

特别是，占领当局接管了历史悠久的尤卡里清真寺，并在警方护送下向该清真寺派驻了受其控制的伊玛目。

来源：雷法特·丘巴罗夫

需要指出的是，俄罗斯联邦安全局（FSB）开始更频繁地发布关于逮捕政治犯的摆拍视频。

克里姆林宫拒绝了与美国就释放政治犯进行谈判的提议。

需要指出的是，俄罗斯宣传机器正在散布又一则虚假消息，声称有关乌克兰遭受袭击后果的画面是摆拍的。

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