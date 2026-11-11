车里雅宾斯克的居民抱怨称，领取免费胰岛素和用于控制血糖的优惠药品时经常出现中断。 由于药品短缺，患者不得不自费购买，尽管他们有权获得免费供应。据EAN援引糖尿病患者的话报道。

一位患有2型糖尿病的当地居民表示，在2026年期间，她仅有两次顺利领到了处方药物“维格列汀”和“二甲双胍”。 其余月份，她领取的都是前一种药物的替代品；而在最近两周，她甚至完全无法在第5号门诊部拿到所需的药物。最终，这位女士决定自行购买药物。 一盒药价为750卢布，但仅够服用两周。

据这位患者称，她还目睹过老年患者被拒绝开具胰岛素处方的情形。

另一位患有1型糖尿病的车里雅宾斯克居民表示，他早已习惯了无法获得优惠药品的情况，一直自费购买胰岛素。但他称，近几个月来，情况已显著恶化。

诊所方面解释称，所需药品的申请已提交至地区卫生部，医疗机构正在等待供货。 该部门证实，“维格列汀”目前正处于采购阶段。药品到货后，医务人员将联系患者。

车里雅宾斯克州正在实施“抗击糖尿病”地区计划，该计划每年都会拨出预算资金用于采购药品。2026年，该计划的预算为1.09亿卢布。

俄罗斯联邦数十个地区也面临急救药物短缺的问题

俄罗斯其他地区也出现了糖尿病患者药物供应不足的问题。10月底，有消息称胰高血糖素出现短缺——该药物用于治疗血糖水平急剧下降的情况，特别是当患者失去意识时。 据现有信息显示，俄罗斯联邦超过30个地区出现了该药物的供应中断。

其中包括楚瓦什共和国、 乌德穆尔特、布里亚特、巴什科尔托斯坦、科米、伊万诺沃、特维尔、克麦罗沃、奥伦堡、鄂木斯克、伏尔加格勒和萨马拉州，以及阿尔泰边疆区和涅涅茨自治州。

在某些情况下，即使存在医学指征，患者甚至被拒绝开具处方。相反，如果病情急剧恶化，他们会被建议拨打急救电话。 在个别地区，医生建议患者自行购买该药物，但该药在市场上很难买到，且价格可能高达1.4万卢布。

俄罗斯计划提高对企业的罚款，以补充战争预算。

在圣彼得堡，由于预算危机，征兵补贴被削减了近九倍。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。俄罗斯的个人信贷规模已缩减至六年来的最低水平。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎对制裁具有抵抗力。

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