在Starlight出版社出版的俄罗斯八年级英语教科书中，美国食品和日用品被替换成了传统的俄罗斯产品。

取代牛仔裤、薯片和可口可乐的，是关于克瓦斯、冷肉冻和毛皮靴的课文。

这些修改最迟于2023年完成。在2018年和2020年出版的该教材早期版本中，使用的都是其他例子。媒体《Verстка》对此进行了报道。

不过，习题的结构几乎保持不变：学生需要阅读关于某种食物、饮料或服装历史的文本，然后回答问题。

在关于克瓦斯（kvas）的章节中，作者指出，据称尚不清楚它何时以及在何种情况下出现在俄罗斯。而瓦连卡（valenki）则被描述为一种流行的鞋履，至今甚至在俄罗斯的城市里仍有人穿着。

在俄罗斯，三年级《文学阅读》教科书中删除了亚历山大·普希金诗作《冬夜》中的一节。 在被删减的片段中，诗人向保姆提议喝一杯，以驱散忧愁。

俄罗斯方面宣布正在编写一本关于乌克兰历史的学校教科书，据作者设想，该书将包含历史事件的“俄罗斯版本”，并讲述乌克兰与俄罗斯所谓的“共同历史”。

需要指出的是，俄罗斯学校计划配备新的教科书，专门讲述乌克兰顿涅茨克州、卢甘斯克州、扎波罗热州和赫尔松州的历史。在这些教材中，对临时被占领土的历史将按照俄罗斯的历史观进行阐述。

关注我们在