俄罗斯将要求银行在一小时内向税务部门提交公民的消费数据

从2027年起，俄罗斯各银行和央行须在交易完成后一小时内，向联邦税务局（FNS）提交公民购买商品和服务的支付信息。 据“国际文传电讯社”援引《俄罗斯联邦预算执行特别规定》法案修正案报道，新规定将涵盖银行卡支付、银行转账、电子货币以及通过快速支付系统进行的结算。

此外，如果企业与个体经营者之间的结算使用了公司卡或其他电子支付方式，相关信息也必须提交给税务部门。数据中将注明资金发送方和接收方的纳税人识别号（IPN）。

目前，联邦税务局主要通过销售商使用收银机获取公民的消费信息。这项新举措将使税务部门能够直接从银行获取相关信息。

信息传输将分阶段实施。 根据修正案，自2027年9月30日起，该要求将首先适用于系统重要性银行的银行卡支付业务。自2028年3月1日起，该要求将扩展至其余银行及其他非现金结算方式。

此外，自2028年6月30日起，银行须开始每月提交关于其客户及支付终端的报告。

俄罗斯联邦国家杜马计划于11月19日对该法案进行二读审议。

需要提醒的是，俄罗斯税务部门将加强对定期接收汇款的公民的监管。

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