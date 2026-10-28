俄罗斯拟允许登记在敌对国家被盗的汽车

俄罗斯联邦国家杜马交通委员会建议在一读中通过一项法案，该法案将允许对因“不友好”国家警方发起的国际通缉而被列入通缉名单的车辆进行注册。 据《莫斯科时报》援引《商业日报》报道。

俄罗斯内务部副部长伊戈尔·祖博夫解释了进行这项修改的必要性，特别是乌克兰被占领土上车辆登记方面存在的问题。据他介绍，此前属于乌克兰人的车辆因被国际刑警组织通缉而无法办理登记手续。

俄罗斯内务部声明称，这些变更仅为临时措施，并不意味着所有被列入国际通缉名单的车辆都将自动获得注册。 祖博夫表示，发起通缉的国家可向俄方提供文件及证据，以证明其对特定车辆的主张。

内务部于2月起草了该法案，6月政府将其提交至国家杜马。 10月，俄罗斯联邦最高法院实际上支持了这一做法，支持了一名圣彼得堡居民的诉求——该居民购买了一辆在加拿大被盗的汽车，但因该车被列入国际通缉名单而无法办理登记。

自对乌克兰发动全面战争并实施西方制裁以来，大量在欧洲和北美被盗的汽车开始涌入俄罗斯。 据国际刑警组织数据显示，从2024年2月至2026年7月，该组织共登记了4798起关于在加拿大被盗、随后在俄罗斯被查获的汽车的通报。

俄罗斯数字发展部正在考虑对用户的境外互联网流量实施限制。具体而言，该部门提议将所有来自境外域名的流量都通过网站屏蔽设备进行过滤，并对流量规模设定上限。

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京指示政府起草提案，以调整针对堕胎相关搜索词的搜索结果显示顺序。 根据设想，搜索引擎应首先显示提供女性社会支持信息的网站，随后才显示其他资源。政府须在2026年12月15日前提交相关提案。

俄罗斯数字发展部批准了关于保护数据处理中心免受乌克兰无人机攻击的建议。 建议措施包括：数据备份、企业与安全部门协调工作，以及对设施的物理防护，特别是将其安置于地下。

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