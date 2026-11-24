俄罗斯国家杜马起草了一项法案，拟对影院放映外国电影进行限制。该倡议是在今年春季俄罗斯总统弗拉基米尔·普京指示尽快实施相关限制后提出的。

根据该法案，在一年中的特定时期，可能禁止电影院放映外国影片，或强制要求其放映时间占比不得超过俄罗斯电影的最低比例。该制度被称为“本土电影配额”。 限制措施的总时长不得超过每季度天数的一半——约45天，或每年不超过180天。

该倡议的起草者提议，应在年度开始前至少90天，在俄罗斯电影组织的参与下批准配额。同时，在限制措施生效期间，此前签订的外国电影发行合同将被视为无效。 《关于国家支持电影业》法律的修订案可能于2027年3月1日生效。

今年3月，普京曾表示，俄罗斯允许其市场流通他所称的“愚蠢且无用”的外国内容，并要求迅速解决限制外国电影上映的问题。

早在2025年3月，俄罗斯总统就指示其助手弗拉基米尔·梅丁斯基支持对外国电影实施配额制度，并保护国内电影市场免受未来竞争对手的冲击。

自俄罗斯对乌克兰发动全面入侵以来，好莱坞制片厂已停止在俄罗斯正式上映其电影。然而，俄罗斯影院仍通过所谓的“映前服务”模式继续放映国外新片。 影院向观众出售带有发行许可证的短片或纪录片门票，并在正片开始前播放外国电影。

据官方数据显示，2025年这种替代性放映方式为俄罗斯影院带来了28亿卢布（约合3500万美元）的收入，占总票房的5.59%。 与此同时，行业专家估计此类放映的实际收入为56亿卢布（约合7000万美元），因为据他们估算，大约一半的非官方场次未被纳入国家统计系统。