在俄罗斯，催收人员开始利用人工智能生成的色情图片和视频来勒索债务人

在俄罗斯，催收人员想出了新的手段，向无法按时偿还小额贷款的人施压。 他们利用人工智能生成债务人的裸照和色情视频，随后将这些内容发送给债务人的亲属、朋友和同事，以此勒索还款。

据受害者卡捷琳娜称，麻烦始于她未能按时偿还从“Cash AP”机构申请的2万卢布小额贷款。 该女子称，款项并非由法人实体而是由个人转账给她的，因此她无法弄清如何正确清偿债务。

大约一个半月后，不明身份者开始威胁卡捷琳娜并索要还款。随后，他们甚至利用人工智能进行敲诈：催收人员伪造了这名女孩的色情照片，并开始将其发送给她的熟人。

卡捷琳娜的同事以及她年迈的祖母都收到了此类图片。据受害者称，索要的金额不断变化——从10万到20万卢布不等。与此同时，要求汇款的银行卡号也在不断变化。

然而，骚扰并未就此停止。凯特琳的姐姐成为了下一个目标。不明身份者利用神经网络伪造了一段她出演的色情视频，并将其发送给了她的同事和女性朋友。

卡捷琳娜认为，对方是故意选中她的亲属，以此给她造成更大的心理打击。

当这位女孩在社交媒体上讲述自己的遭遇后，开始有其他人给她发消息。他们表示，自己也曾遭遇过类似的催债手段。

由此可见，这种无需当事人同意即可生成逼真人物图像和视频的人工智能技术，在此案例中沦为了一种勒索和施加心理压力的工具。 不过，上述所有情况目前均来自受害者的陈述，这些陈述被俄罗斯媒体《巴扎》引用。