在俄罗斯联邦——一个侵略国——2026年对私人资产的没收占所有并购交易总价值的40%。2025年，这一指标略高于20%，而2024年为7%。

RMF24的报道援引莫斯科经济机构AK&M的数据。该媒体还援引《华尔街日报》称，俄罗斯当局不仅没收外国公司的资产，还没收此前被认为忠于克里姆林宫的商人的财产。

针对商人的案件

RMF24列举的案例包括前参议员、Rusagro农业控股公司所有者瓦季姆·莫什科维奇。7月，他因欺诈和行贿指控出庭受审，国家没收了其价值70亿美元的财产。

统一俄罗斯党议员康斯坦丁·斯特鲁科夫也失去了财产，他曾是最大黄金开采公司之一Yuzhuralzoloto的所有者。据该媒体报道，最高法院前法官维克托·莫莫托夫失去了近100处房地产。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

资产转移

RMF24援引的俄罗斯经济学家称，资产没收越来越多地伴随着捏造或虚构的指控。按规定，此类财产应在公开拍卖中出售，但根据所引述的数据，超过90%的资产被转移给国有企业或与弗拉基米尔·普京关系密切的人士。

该媒体以国际包装制造商Aptar的俄罗斯分部为例。2025年，该分部的营收超过2000万美元，并根据总统令被转交给由车臣领导人拉姆赞·卡德罗夫的一名侄子控制的机构。

关于关键基础设施的法令

2026年8月，普京签署了一项法令，允许国家在炼油厂、电信网络、工业和物流设施的所有者未能确保其得到适当保护以免受乌克兰无人机袭击时，暂时接管这些设施。官方数据显示，依据该文件尚未接管任何公司的控制权，但专家警告说，它可能影响多达167处私人设施。

与柏林自由大学有关联的俄罗斯经济学家安德烈·雅科夫列夫将围绕资产的争夺加剧与资源减少以及俄罗斯在对乌克兰战争中的支出增加联系起来。

关注我们在