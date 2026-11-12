在俄罗斯，停业的企业数量是新注册企业数量的两倍多。 2026年1月至9月期间，共有20.85万家企业退出市场，而新注册企业仅10.9万家。导致这一下滑的主要原因包括税收负担加重、经营成本上升以及贷款成本高企。

上述数据由俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）公布，《消息报》对此统计数据予以关注。具体而言，9月份全国新注册企业1.17万家，而停业企业达2.17万家。

几乎所有行业都出现了企业数量减少的情况。采矿业是个例外，该行业前九个月有776家企业倒闭，而新成立的企业有786家。

新设企业与停业企业数量之间的差距在贸易和建筑行业最为显著。 在批发和零售业，停业企业达6.85万家，而新注册企业仅3.16万家。建筑业方面，停业企业达2.9万家，而新注册企业仅1.43万家。

俄罗斯企业为何停业

“俄罗斯支柱”（Opora Rossii）组织副执行董事伊万·叶夫雷缅科夫指出，该国的创业活动正在下降。据他介绍，每月新公司注册量的平均数比去年同期减少了约30%。

Union Group的执行合伙人玛丽娜·克拉斯诺娃将企业倒闭数量超过新注册数量的现象归因于经营成本的上升。 企业被迫增加支出，但由于需求疲软和竞争激烈，无法将额外成本完全转嫁给消费者。这导致利润和财务储备减少。

增税也成为额外的压力因素。2025年，俄罗斯将企业所得税率上调至25%；自2026年起，增值税税率从20%上调至22%。 此外，政府还将适用简易税制制度的年收入门槛从6000万卢布下调至2000万卢布，这给部分小型企业带来了经营困难。

高昂的贷款成本进一步加剧了这些问题。 “阿尔法资本”资产管理公司投资客户关系总监尤里·阿扎尔加耶夫指出，那些持有浮动利率贷款或被迫以更高利率借款来偿还前期债务的企业正面临困境。

停业企业数量可能进一步增加

高等经济学院“商业管理”项目学术负责人德米特里·克纳特科预测，明年停业的企业数量将继续超过新成立的企业数量。

专家们列举了可能的扶持企业措施，包括债务重组、政府贷款担保以及简化税务申报。Freedom Global代表弗拉基米尔·切尔诺夫认为，这些措施有助于企业克服暂时的营运资金短缺，并保住就业岗位。

俄罗斯计划提高对企业的罚款，以补充战争预算。

在圣彼得堡，由于预算危机，征兵补贴被削减了近九倍。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。俄罗斯的个人贷款规模已降至六年来的最低水平。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临经济骤然放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎对制裁具有抵抗力。

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