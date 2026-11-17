奥伦堡州法院已暂停针对帕维尔·拉赫马诺夫的刑事诉讼，他被指控对一名一岁半的儿童实施酷刑并残忍杀害。暂停诉讼的依据是他已与俄罗斯联邦国防部签署合同，参与对乌克兰的战争。

据《乌拉尔56》报道，奥伦堡州法院批准了关于暂停审理布古鲁斯兰市居民帕维尔·拉赫马诺夫一案的动议。公诉人未对该决定提出异议。 随后，该男子被释放并移交至征兵办公室。

拉赫马诺夫被指控以特别残忍的方式虐待并杀害一名幼童。根据这些罪名，他原本可能面临终身监禁。

据调查显示，这起悲剧发生在2026年1月6日凌晨。当时，这名22岁的男子因醉酒，因2024年出生的儿子哭闹而勃然大怒。 他至少对孩子打了30下，随后将其淹死在浴室里。事后，该男子试图将这起谋杀伪装成意外事故。

被捕当天，拉赫马诺夫曾承认罪行，但随后翻供，并将孩子的死归咎于其母亲。

此外，据报道，该男子此前曾因盗窃罪两次被定罪。第一次被判处社区服务，第二次被判处有期徒刑。这名男童是家中的第三个孩子，出生时父亲正在劳改营服刑。

俄罗斯拟加重对诋毁军队的处罚力度。

在俄罗斯，一名男子因拍摄军人墓地照片被判处14年劳改。

此前，吕特曾将俄罗斯一个月的伤亡人数与美国在越南战争14年中的伤亡人数进行了比较。

需要指出的是，自11月初以来，俄罗斯已损失超过2.6万名占领军。

据彭博社报道，俄罗斯在对乌克兰的战争中损失了超过1.1万名外国雇佣兵。

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