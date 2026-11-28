在俄罗斯，一周内汽油的批发交易所销量下降了近33%，柴油销量则下降了67%。原因在于，在遭遇无人机袭击后，多家大型炼油厂暂停了生产。

俄罗斯交易所的燃油销售量已连续三周下滑。市场参与者将此归因于11月无人机袭击导致大量炼油厂停产。

“11月份的库存已经全部售罄，而12月份的库存尚未出现。目前停产的炼油厂在12月无法完成检修，因此没有12月份的库存可供销售，”一位交易员解释道。

11月23日至27日期间，交易所共售出16,680吨A-92汽油和9,720吨A-95汽油。与本月第一周相比，汽油总销量减少了近三分之二。

柴油市场的形势则更为严峻。11月最后一周，柴油销量仅为29 445吨。相比之下，前一周的销量为87 911吨，而本月初则为140 270吨。

与此同时，市场参与者指出，供应减少目前尚未导致价格出现显著上涨。燃料主要可通过小批量批发或与个别炼油厂签订直接合同的方式购买。

“没什么可交易的——现在市场几乎不存在了，”一位俄罗斯交易商表示。

由此可见，俄罗斯炼油厂在遭遇无人机袭击后停产，已对汽油和柴油的交易所交易量产生了影响。

圣彼得堡国际大宗商品和原材料交易所的数据印证了这一点。

俄罗斯联邦能源部提议延长航空煤油出口禁令。限制措施的持续时间将取决于国内市场的供需平衡。

此前，俄罗斯联邦政府曾对部分石油化工产品实施为期三个月的临时禁令，禁止将其出口至欧亚经济联盟（EAEU）以外地区。 受出口限制的商品清单中包括甲苯（甲基苯）。

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