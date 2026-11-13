俄罗斯税务部门将加强对定期收到汇款的公民的监管

俄罗斯财政部提议，要求中央银行向联邦税务局（FTS）提供有关定期从其他自然人处接收汇款的公民的信息。 相关修正案已作为《税法典》修订法案的二读草案准备就绪，该法案正由国家杜马在“预算一揽子计划”框架内审议。 新规可能于2027年1月1日生效，并适用于2026年的交易。

俄罗斯央行应识别其银行交易符合特定标准的公民。俄罗斯央行与联邦税务局将另行协商此类信息的传递程序和频率。 税务机关将根据收到的信息，向银行索取公民的账户明细。此类查询将用于税务稽查和追缴欠税。

与此同时，联邦税务局已大幅增加了向银行查询公民及企业账户和转账信息的次数。由于工作量激增，金融机构无法在规定期限内及时提供信息。 仅在2026年1月至8月期间，各银行就因延迟提交信息支付了5.53亿卢布的罚款——是去年同期金额的29倍。 “菲南”公司战略总监雅罗斯拉夫·卡巴科夫将此归因于税务监管的加强和核查工作的自动化。

此外，两天前，一群俄罗斯众议员和参议员向国家杜马提交了一项法案，旨在对涉嫌进行可疑金融交易的公民实施限制。 该法案提议，允许公民每月向银行账户和电子钱包存入及提取的现金总额不超过3万卢布。银行须核查从央行获取的信息，若怀疑属实，须在24小时内实施限制措施。 该倡议的发起者解释称，此举旨在遏制通过公民间转账进行的地下交易。如果该法案获得通过，将于2028年3月1日生效。

加强对银行交易的监管，是出于填补俄罗斯财政赤字的必要性。据俄罗斯联邦财政部估算，2026年的财政赤字将达到7.3万亿卢布——这是自对乌克兰发动全面战争以来最高的赤字水平。 2027年的预算赤字预计为5.5万亿卢布。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息。

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