俄罗斯军队在对乌战争中遭受了史无前例的损失，这推动了殡葬服务市场的繁荣，并使该国最大殡葬公司的收入达到历史最高水平。

根据俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）的数据，2026年1月至9月，这些公司的收入约为11亿美元。与去年同期相比，殡葬行业的收入增长了9.1%。 相比之下，前一年增幅为3.3%，2024年为7.7%，2023年为11.5%，2022年为10.6%。

总体而言，在四年半的战争期间，殡葬公司的收入增长了一倍半。尽管由于实际收入下降，俄罗斯人越来越倾向于选择经济型葬礼，但这一趋势依然存在。

接受《商业日报》采访的殡葬业代表否认了收入增长与葬礼数量增加之间的关联。与此同时，人口数据和军事伤亡统计却显示出另一种趋势。 根据黑客组织“网络游击队BY”和Silent Crow公开的俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）泄露信息，截至2026年9月底，至少有49万名俄罗斯军人战死。 这一数字大致相当于彭萨、利佩茨克或加里宁格勒等城市的人口总量。

据人口学家阿列克谢·拉克什的数据，2025年俄罗斯的总死亡人数达到自新冠疫情以来的最高水平——193.1万。 这一数字比上年增加了11.3万人，比2023年高出17.1万人，比2022年高出3.3万人。 俄罗斯的自然人口减少量也达到了2021年以来的最高值：去年为76.4万人，今年至少为82万人。

尽管死亡人数在增加，但俄罗斯人的购买力却在下降。殡葬组织和火葬场联盟执行董事叶莲娜·安德烈耶娃指出，这同样影响着殡葬服务市场。 据她介绍，逝者家属越来越倾向于选择更经济的方案。现代政治问题研究所所长安东·奥尔洛夫特别提到，火葬作为一种比传统土葬更经济的替代方案，正受到越来越多人的青睐。

对于俄罗斯人来说，昂贵的葬礼正变得越来越难以负担，因为主要殡葬服务的价格涨幅超过了通货膨胀率。 俄罗斯联邦国家统计局（Rosstat）数据显示，2022年2月至2026年6月期间，棺材制造成本上涨了105%。同期，掘墓费用上涨了60%。

据安德烈耶娃称，申请根据保障服务清单获得国家丧葬补贴的公民数量明显增加。 与此同时，Strategy Partners公司“运营效率”业务部的合伙人丹尼斯·特韦尔斯基指出，由于现金交易和非正式支付，该行业的大部分实际收入并未纳入官方统计数据。 他认为，考虑到地下经济部分，市场的实际规模可能是官方数据的数倍。