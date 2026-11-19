在俄罗斯，地区和市政道路上近6000座桥梁处于危桥状态，亟需紧急维修。与此同时，相当一部分桥梁甚至尚未通过必要的检测。

据其数据，在俄罗斯各地区联邦公路网以外，共有5.37万座桥梁，但其中仅有21%通过了必要的检测。其余桥梁的状况信息要么缺失，要么已过时。

桥梁检查不足的原因之一是成本高昂。一座桥梁的检测费用平均在40万至100万卢布之间。

2026年至2031年期间，俄罗斯政府计划投入6110亿卢布，用于维修2700座桥梁。

然而，据贝杜森科称，不知何故，该清单中仅包含11%已被列为危桥的桥梁。

参议员叶夫根尼·迪特里希呼吁地方政府首先将资金用于处于危桥或准危桥状态的桥梁。

“请优先将资金用于危桥和临危桥梁，”他向各地区代表呼吁道。

俄罗斯交通部下属的俄罗斯道路科研院院长亚历山大·贝杜森科在“交通周”活动上发表了上述言论。

需要指出的是，在俄罗斯罗斯托夫州，由于FP-2无人机击中，R-280公路上横跨米乌斯河的大桥交通被迫中断，该公路被俄罗斯占领者称为“新俄罗斯”。 卫星图像记录了路面受损的程度。

需要指出的是，在俄罗斯罗斯托夫州，由于无人机袭击，连接顿河畔罗斯托夫与乌克兰临时被占领土的“新俄罗斯”高速公路上横跨米乌斯河的桥梁遭到破坏。

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