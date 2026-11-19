自全面战争爆发以来，俄罗斯当局未能完成总计价值9.5万亿卢布的290多个联邦建设项目。 此外，还有380多个计划中的项目，总价值至少1万亿卢布，至今甚至尚未动工。

《莫斯科时报》在分析了俄罗斯联邦各部委的登记册后报道了这一情况。

被冻结或推迟的项目包括道路和桥梁建设、儿童医院和肿瘤中心、污水处理厂、科研实验室以及工业企业。俄罗斯当局通常将延期归因于资金短缺。 较少情况下，延误则归因于缺乏必要设备。

俄罗斯国家建设项目延期完工的数量逐年增加。 2021年有15个项目延期，2022年有24个，2023年有26个，2024年有59个， 2025年则已达86个。仅2026年至今，又记录了81次延期。

部分项目曾多次推迟。例如，位于圣彼得堡的俄罗斯联邦最高法院司法区建设项目以及“库尔恰托夫研究所”科研中心的纳米技术实验室建设项目，均被推迟了四次。

最昂贵的长期未完工项目是位于乌斯季-卢吉的天然气加工综合体，造价达3.5万亿卢布。该项目计划于2023年投产第一期，第二期则计划在2024年底前投产。

按造价排名第二的是北方纬向通道——这是一条全长超过700公里的铁路线，旨在将亚马尔-涅涅茨自治区与乌拉尔铁路网连接起来。 该项目估算总投资为8500亿卢布。其实施工作早在2011年就已启动，但工期曾多次调整。根据联邦计划的最新修订版，通车时间已推迟至2031年。

此外，造价5087亿卢布的库尔斯克第二核电站的投运也被推迟。该电站于2016年开工建设，最初计划于2022年投入运行。

耗资1748亿卢布的勒纳河汽车大桥也跻身五大最昂贵长期未完工工程之列。该项目早在2006年就承诺要开工，但项目实施期限已被推迟了八次。

经济学家将当前的状况比作苏联末期，当时国家建设计划经常被推迟。 据苏联国家统计委员会的数据，1986年至1988年间，每年约有三分之一对国民经济具有重要意义的项目未能按时完工，而到1989年，这一比例已升至每两个项目中就有一个。 同年，由于资金缩减，苏联政府下令将长期停工的工程项目封存。

“俄罗斯正重蹈苏联的覆辙。当时先挖好基坑，随后便以‘将来会有资金’为借口冻结施工，”经济学家伊戈尔·利普西茨在接受《莫斯科时报》采访时表示。

一位熟悉建筑行业状况的俄罗斯联邦参议员向该媒体指出，自苏联解体以来，俄罗斯每次发生大规模经济危机时，大型项目的停工都如影随形。 据他介绍，这是经济出现严重问题的最早信号之一。

该报的受访者提醒道，在1998年债务违约、2008至2009年全球金融危机以及2020年疫情初期，都曾采取过优化基建项目的措施。 他认为，当前的经济困境也可能导致国家建设项目的缩减或冻结。

需要指出的是，在乌克兰对炼油厂发动大规模袭击的背景下，普京曾大肆吹嘘俄罗斯的经济表现。

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