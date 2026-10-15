塞内加尔逾320人因“违背自然行为”指控被拘留——《卫报》

自2月以来，塞内加尔已有超过320人因所谓“违背自然行为”指控被拘留。其中至少84人仅因其HIV感染状况，就被指控涉嫌故意传播HIV。据《卫报》报道，Human Rights Watch在援引HIV Justice Network的报告中指出了这一情况。

收紧刑事立法

3月11日，塞内加尔议会修订刑法，将自愿同性关系的最高监禁刑期提高至10年。该法律还规定，对宣传同性恋、支持或资助LGBTQ+人士及组织者，可处最高七年监禁及50万至500万西非法郎罚款。

Human Rights Watch研究员拉里萨·科朱埃表示，LGBTQ+群体成员因担心被拘留和污名化加剧，被迫限制日常活动。自1965年以来，同性性关系在塞内加尔一直被定为犯罪。在2024年总统竞选期间，后来赢得选举的巴西鲁·迪奥马耶·法耶和前总理乌斯曼·松科均承诺收紧相关规定。

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对迫害和医疗服务可及性的担忧

HRW称，全国各地均发生了对男性和女性的拘留。警方表示，拘留行动是基于从被扣押手机中获得的信息、第三方陈述或对私人场所的突击搜查。报告还提到强制HIV检测，以及调查中的机密数据被泄露给媒体，其中包括被拘留者的HIV感染状况信息。

律师告诉Human Rights Watch，他们因面临被迫害的风险而担心代理被拘留者。医务人员则表示，立法变化正使人们不愿接受HIV检测和治疗。HIV Justice Network顾问西尔维·博蒙表示，她收到过未经证实的报告称，前往HIV诊所的人数有所减少。

接受HRW访谈的LGBTQ+人士称，由于压力加剧，他们感到焦虑和抑郁。其中一些人正在躲藏、限制出行，已搬往其他地方或离开该国。

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