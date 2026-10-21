瑞典检方已对26岁的伊尔达尔·加利耶夫提出指控，他涉嫌在2023年至2024年的一波枪击和爆炸事件中组织近十起谋杀和谋杀未遂案。据《瑞典本地报》报道，这些犯罪与同敌对团伙的冲突有关。

涉嫌组织袭击

瑞典检方表示，根据调查，加利耶夫招募了包括年轻人在内的其他人实施犯罪。检察官马茨·伊尔博姆告诉法新社，他认为，被告在这些犯罪中发挥的作用比直接实施者更大。

当地媒体称，绰号“Scar”的加利耶夫是斯德哥尔摩Dalen Network的关键人物之一。今年2月，他从希腊被引渡至瑞典。

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他被怀疑参与的事件包括：一栋住宅楼发生强烈爆炸，造成一名无关人员死亡；以及一名18岁青年在儿童面前于运动场被杀害。律师马库斯·贝里达尔告诉法新社，他的当事人否认所有指控。

审判与打击团伙

加利耶夫案的审理预计于11月3日开始，并将持续至2027年3月。十多年来，瑞典一直面临有组织犯罪网络的暴力活动，这些网络使用自动武器、手榴弹和爆炸物。

今年，瑞典的枪击和爆炸数量有所减少。警方将此归因于更严格的立法以及对从境外协调犯罪的团伙头目的追诉。司法部长贡纳尔·斯特伦默上周表示，斯德哥尔摩在9月近十年来首次没有记录到枪击或爆炸事件。

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