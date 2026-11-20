由俄罗斯裔尼古拉·斯托罗恩斯基创立的数字银行Revolut发展迅猛，这导致其应用程序开始被广泛用于非法金融交易。 具体而言，监管机构发现，与俄罗斯有关联的人员可能通过该平台洗钱，而意大利黑手党成员则利用该平台进行交易以掩盖犯罪所得。

多个欧洲国家的当局正越来越强烈地要求Revolut加强金融监管。不法分子利用该银行快捷的注册流程及其在数字金融和加密货币领域的广泛业务。

据瑞典打击金融犯罪局调查发现，从事洗钱活动的与俄罗斯有关联的人员利用Revolut将犯罪所得转换为加密货币并进行跨境转账。

警方分析了总额达29亿瑞典克朗（2.59亿欧元）的交易，涉案人员涉嫌洗钱俄罗斯资金。 调查结果显示，Revolut是资金从瑞典转移出境最常见的方式之一。通过该平台转账的资金大多流向立陶宛和爱尔兰。

《金融时报》对此进行了报道。

斯托罗恩斯基（Storonsky）旗下的Revolut正准备在上市前进行估值，估值额为1150亿美元。

需要提醒的是，Revolut因法律要求正在关闭乌克兰用户的账户。

据Channel NewsAsia报道，意大利法院已对Revolut Bank UAB实施监管。

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