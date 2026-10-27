乌克兰前议员德米特罗·斯维亚塔什在瑞典被拘留，此前乌克兰法院曾对其缺席判处12年有期徒刑。该政客在斯德哥尔摩附近的阿兰达机场接受护照检查时，被边防警察拦下。

据瑞典《Expressen》报道，斯维亚塔什于周四飞抵瑞典。 据其律师马克·萨法良称，此次行程的目的是参加美国歌手史蒂维·旺德在斯德哥尔摩3Arena体育馆举行的演唱会。

在检查文件时，这位前议员被扣留。据其辩护律师解释，扣留的依据是波兰作出的禁止再次入境的决定，相关信息已被录入申根区各国的联合信息系统。 据律师称，斯维亚塔什出示了乌克兰护照。

被扣留后，这位前议员被送往梅尔斯塔市的移民拘留所。其律师对羁押决定提出上诉，称此举缺乏充分依据。辩护方还反对斯维亚塔什可能被遣返回乌克兰。

该律师称针对其委托人的决定具有政治动机。他援引了在全面战争背景下向乌克兰引渡的相关司法判例。 与此同时，关于斯维亚塔什是否继续留在瑞典的最终决定将由相关法院作出。

德米特罗·斯维亚塔什曾担任数届乌克兰最高拉达议员，并代表地区党。2019年，他离开乌克兰前往俄罗斯。

2024年，基辅佩切尔斯基区法院对这位前议员作出缺席判决，判处其12年有期徒刑并没收财产。 他被认定犯有美化俄罗斯对乌克兰的武装侵略以及诈骗22亿格里夫纳的罪行。

来源：Expressen

基辅市检察院已向法院提交了针对“地区党”成员、乌克兰第四至第八届国民议会议员德米特里·斯维亚塔什的起诉书。 他将因呼吁改变乌克兰领土边界、财产合法化以及金融诈骗等罪名接受审判。

乌克兰安全局（SBU）已对一名曾呼吁乌克兰人支持俄罗斯全面入侵的“地区党”前议员发布通缉令。



5月，乌克兰安全局收集到了证明这位前议员有罪的新证据。瑞典方面拘留了乌克兰前议员德米特里·斯维亚塔什，乌克兰法院曾对其缺席判处12年有期徒刑。 该政客在斯德哥尔摩附近的阿兰达机场接受护照检查时，被边境警察拦下。

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