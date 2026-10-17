在新加坡，五家中医机构率先在一项新的国家计划下获得认证诊所资格。自2026年10月17日起，中医服务提供者和从业人员可申请自愿认证，认证涵盖患者安全、临床治理、服务质量和专业能力，Channel NewsAsia报道。

首批获认证机构

位于实龙岗的Kwong Wai Shiu TCM Centre、NTU Chinese Medicine、Singapore Chung Hwa Medical Institution总部、Singapore Thong Chai Medical Institution总部以及位于诺维娜的Thomson Chinese Medicine将获得Accredited TCM Clinic资格。

该计划由两部分组成：面向机构的服务认证和面向个人从业人员的认证。对机构的评估将考虑治理、卫生与感染控制、设备以及中医药产品。对从业人员则将根据其教育背景、临床经验和专业声誉进行评估。Academy of Chinese Medicine, Singapore被指定为认证机构。

卫生部长王乙康表示，认证是自愿的：注册从业人员和机构无需认证也可开展业务。他说，这一资格旨在证明更高的治理标准、持续一致的要求，并增强公众信任。卫生部还在研究一项提议，即允许获认证从业人员在与全科医生共同照护的模式下开具X光检查。

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在医院测试相关方法

卫生部将于2026年11月3日启动TCM Integrative Sandbox计划的第二轮申请，申请期将持续至2029年11月2日。该计划让公共医疗机构能够在医院测试特定中医方法，并评估其安全性、临床有效性和经济可行性。

目前，只有用于治疗颈部和下背部疼痛的针灸通过了此类评估；公共医院提供这项服务并给予补贴。在2025年1月启动的首轮申请中，18项提案中有7个使用针灸的项目获选。这些项目尤其涉及卒中后康复、为癌症患者提供支持性照护以控制疼痛、失眠、疲劳和胃肠道问题，以及偏头痛、膝骨关节炎、女性不孕症和耐药性癫痫。

与全科医生合作

此外，卫生部正在筹备Healthier SG-TCM试点计划，以促进中医从业人员与全科医生在预防保健领域开展合作。该部门收到了30项提案，并计划于2027年上半年启动该项目。根据部长提供的数据，每五名成年新加坡人中就有一人使用过中医服务，其中近40%的人曾因同一问题同时求助于这类从业人员和西医从业者。

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