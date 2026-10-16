由于烟霾加剧，新加坡暂时关闭了ActiveSG体育中心内所有露天及未配备空调的设施。新加坡国家体育机构Sport Singapore（SportSG）发布了这一消息。

限制扩大至所有中心

这一决定扩大了此前仅适用于部分ActiveSG设施的限制措施。周四，SportSG根据烟霾情况的变化多次更新了指引。

与此同时，所有ActiveSG体育中心内配备空调的室内场所继续开放。Channel NewsAsia报道了SportSG于10月16日中午发布的最新公告。

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空气质量恶化

据该媒体报道，该国夜间空气质量恶化：三个地区的24小时污染物标准指数（Pollutant Standards Index）达到被评定为“非常不健康”的水平。

在新加坡中部，该指标于午夜越过相应阈值。上午9时，该指数达到227——为今年最高值；下午1时则略降至226。

针对公众的建议

根据新加坡卫生部关于烟霾的指引，当细颗粒物PM2.5小时浓度处于151至250的高范围时，建议易受影响人群避免进行户外活动。健康人士在出现此类读数时，应减少长时间或高强度的户外活动。

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