10月17日上午，新加坡的烟霾情况在前一天急剧恶化后有所改善，但全岛空气质量仍处于不健康范围。据Channel NewsAsia报道，截至上午7时，24小时污染标准指数（PSI）介于144至191之间，最高读数出现在新加坡中部。

这些数值低于周五，当时PSI达到229。彼时，空气质量进入“非常不健康”类别，污染水平也成为新加坡今年以来最高。

来自加里曼丹和苏门答腊的烟雾

新加坡国家环境局表示，在盛行东南风的影响下，来自加里曼丹火灾的浓烟继续向该国移动。在苏门答腊上空也观测到了烟雾。

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该机构预计，由于新加坡及邻近地区，包括加里曼丹部分地区出现降雨，来自加里曼丹的烟雾输送可能在周六减弱。预计风向还将转为东南风或南偏东南风，这可能减少输入的烟雾。同时，部分来自苏门答腊的烟霾仍可能抵达新加坡。

预报和口罩建议

尽管早晨指标有所下降，周六的PSI预计将在150至230之间——从不健康到非常不健康的水平。周日和周一，由于新加坡和加里曼丹部分地区降雨，以及风力逐渐减弱，情况可能改善。

新加坡卫生部建议，在即时规划户外活动时参考细颗粒物PM2.5的每小时读数。上午7时，该读数介于75至119之间。建议老年人、孕妇以及患有慢性心脏或肺部疾病的人，在每小时PM2.5达到151至250时避免户外活动。如有必要外出，可使用贴合面部的N95口罩或同等防护口罩。

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