基督教民主运动（KDH）批评了政府决定继续与莫斯科保持经济和科技往来。反对派呼吁在俄罗斯对乌克兰的侵略结束之前，停止与俄罗斯的合作。

KDH主席米兰·迈耶斯基表示，只要俄罗斯继续对乌克兰发动全面战争，就应停止与俄罗斯进一步发展关系。

“我们呼吁政府，在俄罗斯停止这场战争之前，不要与之合作，”迈耶斯基表示。

这位政治家还呼吁“声音——社会民主”党的部长们，不要支持任何旨在深化与莫斯科合作的倡议。

迈耶斯基表示，斯洛伐克当局应通过具体决策而非仅靠公开声明，来彰显其对俄罗斯侵略行为的立场。

“如果他们声称俄罗斯是侵略者，就必须用行动而非空谈来证明这一点。向侵略者伸出援手的人，绝不会让我们的祖国变得哪怕有一点点更安全，”KDH主席强调道。

他还指出，斯洛伐克的西方盟友已注意到布拉迪斯拉发决定与俄罗斯开展合作的决定。

反对派对斯洛伐克政府审议与莫斯科关系问题的日期尤为愤慨。 此事发生在11月17日——即“争取自由与民主日”，这一天与捷克斯洛伐克共产主义政权垮台的周年纪念日相关。

迈耶斯基批评政府，指其在纪念反对受莫斯科影响的极权主义政权斗争的日子里，却讨论与仍在对乌克兰发动战争的国家开展合作。

此外，基督教民主运动决定向议会提交一项决议，呼吁将遭俄罗斯绑架的儿童送回乌克兰。

该文件还谴责了来自斯洛伐克“方向——社会民主”党和“共和国”党的欧洲议会议员，因其未支持该倡议。

“（决议——编者注）的第二部分谴责了来自‘方向 ——社会民主党的欧洲议会议员及其在欧洲议会中的行为，他们在议会中要么反对该决议，要么投了弃权票，”迈耶斯基指出。

来源：TASR

此前，斯洛伐克外交部长在莫斯科会见了拉夫罗夫，并呼吁与俄罗斯开展对话。

需要指出的是，斯洛伐克将向莫斯科派遣代表团，就石油和天然气问题进行谈判。

斯洛伐克已暂时限制向俄罗斯公民签发大多数类型的申根签证。

斯洛伐克解除了对欧盟延长对俄罗斯制裁的阻挠。

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