斯洛伐克方面批评了总理罗伯特·菲佐所属政党代表在欧洲议会中反对关于归还被俄罗斯绑架的乌克兰儿童的决议的立场。 斯洛伐克总统彼得·佩莱格里尼称，来自SMER党的四名欧洲议会议员的投票行为可耻，并表示他本人会支持该决议。

他强调，乌克兰儿童的遣返不应成为政治争论的对象。据佩莱格里尼称，菲佐党代表的立场对斯洛伐克的国际形象产生了负面影响。

关于欧洲议会投票情况的已知信息

四名SMER党代表——柳博什·布拉加、卡塔琳娜·罗特·内韦达洛娃、尤迪塔·拉什沙科娃和埃里克·卡利纳克——对呼吁将被绑架的乌克兰儿童送回其家庭的决议投了反对票。

该决议共获得536名欧洲议会议员的支持。与此同时，仅有8名议员投了反对票，其中一半来自斯洛伐克。

佩莱格里尼指出该决议在欧洲议员中获得了压倒性支持，并将SMER党议员的决定描述为错误、令人遗憾且可耻的。

“如果我在场，我肯定会投赞成票，”斯洛伐克总统表示。

佩莱格里尼为何批评菲佐的议员们

斯洛伐克总统强调，被绑架儿童的归还是一项人道主义问题，与俄罗斯对乌克兰的侵略所造成的后果直接相关。

总统还表示不理解，为何执政党代表拒绝支持这项旨在让乌克兰儿童与家人团聚并返回祖国的倡议。

佩莱格里尼认为，此次投票损害了斯洛伐克的声誉，且无法以政治考量为欧洲议会议员的决定辩解。

斯洛伐克媒体《Aktuality》报道了这一消息。

菲佐拒绝参与欧盟向乌克兰提供的新贷款

需要指出的是，斯洛伐克反对派要求在乌克兰战争结束前终止与俄罗斯的合作。

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