在基辅索洛缅斯基区，有人企图非法侵占价值近1500万格里夫纳的土地

在基辅，应检察院的起诉，法院撤销了一处不存在的房产及其所谓建筑所在土地的所有权登记。此举成功阻止了价值超过1450万格里夫纳的土地从公有财产中流失。

该地块位于首都索洛缅斯基区的梅多瓦街，面积为0.29公顷。 索洛缅斯基区检察院查明，某私营公司非法登记了一处面积为25.4平方米的房产所有权。

然而，该建筑实际上并不存在。该建筑既未投入使用，也未获得任何建设许可文件，更未进行注册登记。通过对该地块的实地勘察以及对过去25年卫星图像的分析，证实该地块上没有任何建筑物。

对一栋并不存在的建筑进行产权登记，旨在为在非竞争条件下获取公共用地制造人为借口。 因此，随后在国家土地地籍系统中，非法设立并登记了一块土地，其土地用途被标注为“用于建造和维护行政大楼、从事营利性经营活动的公司办公楼”的土地地块被非法形成并登记在案。

不过，“不动产”所有者未能及时取得该地块的使用权。

法院采纳了检察院的论点，撤销了针对该不存在的不动产的产权国家登记以及该地块的国家登记。由此，检察院成功阻止了该地块可能从公有财产中流失。 基辅市检察院通报了这一情况。 在赫梅利尼茨基州，一名律师和两名官员非法侵占了公共土地。 基辅将对涉案金额逾2200万格里夫纳的土地诈骗案参与者进行审判。 在日托米尔州，犯罪分子侵占了近百公顷土地。

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