英国821个区域发展项目尚未完成——《卫报》

截至2026年5月，英国在区域发展均衡政策框架下获得资助的1347个项目中，仍有821个尚未完成。在73个申请此类项目并获批的行政区，没有一个项目完成，《卫报》报道。

项目实施数据

该报分析了根据《信息自由法》请求获得的数据。在收集这些数据后，记者还发现有59个项目后来完成了。

威尔士、苏格兰和北爱尔兰的项目实施最为缓慢，尽管这些地区此类倡议的总数较少。英格兰西北部和约克郡的完成速度也较低，然而这两个地区获得的项目数量最多。

数据涵盖三项关键计划：2018年启动的Future High Streets Fund、2019年的Town Deals，以及2021年启动的Levelling Up Fund。Future High Streets Fund原计划于2024年3月前完成，而Towns Fund和Levelling Up Fund全部资金的使用截止日期为2026年3月。

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新期限与延误原因

在工党政府期间，Levelling Up Fund和Town Deals被合并为Local Regeneration Fund，并为其设定了新的截止日期——2028年3月。工党还启动了规模为58亿英镑的Pride in Place计划。该计划提供长期资金，支出决定应由地方管理委员会作出。

《卫报》将通胀列为延误原因之一：由于工程成本上升，地方议会被迫缩减或暂停部分项目。在布莱克本与达文，通过Local Regeneration Fund资助的8个项目无一完成。在利兹，8项获得资助的倡议也均未完成，其中包括莫利市政厅改造、建立学习与技能中心，以及车站附近的交通项目。

国家统计数据未计入69个被取消或与其他项目合并的项目。部分倡议属于更广泛的计划，其个别组成部分可能已经实施。

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