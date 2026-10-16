沃特福德火灾案预计将有更多人被捕——《独立报》

爱尔兰警方预计将在调查沃特福德市一对夫妇及其两名子女在火灾中死亡的案件中实施更多逮捕。此案涉及伯奇伍德住宅区一栋房屋疑遭蓄意纵火，据《独立报》报道。

菲利普和金·英格利什以及他们的儿子——12岁的卡勒姆和9岁的杰登——在火灾中死亡。另有两名儿童情况危急，被送往克拉姆林的爱尔兰儿童健康医院，目前仍在接受治疗。

两人被拘留

周四，爱尔兰警察部门加尔达就这家人死亡事件拘留了一名20多岁的男子和一名30多岁的女子。加尔达警察总监贾斯廷·凯利周五表示，对涉嫌谋杀案的调查已取得进展，执法部门预计将有进一步逮捕行动。

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他表示，调查人员已进行了数次搜查，并在谋杀案调查中扣押了多件物品。警方已投入一切可用资源开展调查。

亲属声明与应对恐吓

菲利普·英格利什的儿子约翰·詹姆斯·英格利什告诉RTÉ News，他的家人据称因另一人一笔2万欧元的涉毒债务而被杀害。他声称，该家庭一段时间以来一直是目标，与毒品没有关联，并且是无辜的。这些说法是亲属的声明。

凯利总监表示，警方已为遭受涉毒恐吓的人推出支持措施，并呼吁他们联系执法部门。他还指出，该地区此前已就此类恐吓案件提起刑事诉讼，警方记录到纵火装置和装有易燃混合物的瓶子被更频繁地使用。

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