美国24名来自民主党的州总检察长在11月中期选举前，加强了与约十名州务卿及公民社会组织的协调。他们计划应对联邦政府可能干预选举程序的情况，《卫报》报道。

自年初以来，官员们一直举行每周视频会议和线下培训，模拟可能出现的危机场景。协调工作由进步州领导人委员会负责，该委员会是民主党总检察长协会负责公共政策的部门。

可能干预的情景

华盛顿州总检察长尼克·布朗领导选举保护工作组，他表示，与会者正在讨论投票安全和可能发生的事件。会议研究的情景包括美国移民与海关执法局特工出现在投票站附近，以及在个别选举中没收选票。

线下演练于5月在密尔沃基举行，并于9月在底特律举行。州务卿办公室代表及进步州领导人委员会的其他合作伙伴参加了演练。

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在美国司法部宣布计划向投票站派遣1,000名观察员后，民主党籍州总检察长的担忧加剧。相比之下，该部门在2022年派遣了289名此类观察员。全国有色人种协进会于10月4日提起诉讼，要求披露其部署的细节。

诉讼与政府声明

司法部还对30个州提起诉讼，试图获取包含个人数据的未删节选民名册。民主党籍总检察长正在对这些要求提出质疑；据该报报道，该部门在法院已作出裁决的26起案件中败诉。

俄勒冈州总检察长丹·雷菲尔德表示，该州正在反驳政府有关邮寄投票的虚假信息。亚利桑那州务卿阿德里安·丰特斯称，与检察官协调是一种需要各方参与的做法，并担心虚假信息可能降低选民投票率。

美国团结民主中心的选举法律保护专家迈·拉塔孔达指出，选举官员正在准备应对选票被没收的风险。她提醒说，今年年初，司法部没收了佐治亚州富尔顿县2020年选举的选票。

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