在美国，共有265,047名巴西公民登记参加巴西总统选举第二轮投票，该投票将于2026年10月25日星期日举行。美国11个城市为投票设置了358个投票站。据《里约时报》报道，这几乎占登记在海外投票的916,683名巴西人的29%。

11个城市的投票站

登记选民最多的是波士顿，为53,358人。其后是迈阿密，有40,060名选民，以及纽约，有38,952名选民。奥兰多、洛杉矶、华盛顿、休斯敦、亚特兰大、旧金山、芝加哥和哈特福德也将组织投票。

投票站将于当地时间8:00至17:00开放。居住在海外的巴西人只能投票选举总统，并且只能亲自前往其登记的投票站投票。投票站地址可通过e-Título应用程序或巴西选举法院服务查询。

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第一轮投票缺席率高

在10月4日举行的第一轮投票中，登记在美国的巴西选民有71.55%未投票。相比之下，所有海外巴西选民的缺席率为62.69%，而巴西国内为21.08%。

美国11个城市共投出73,661张有效票。根据该报基于选举法院城市数据的计算，参议员弗拉维奥·博索纳罗获得45,004票，占61.10%；总统卢拉获得23,335票，占31.68%。卢拉在芝加哥、洛杉矶、旧金山和华盛顿领先博索纳罗。

海外选民规则

巴西法律规定，大多数成年公民必须投票。无法前往投票站的人可在投票日当天或在2027年1月8日之前通过e-Título说明缺席原因。无正当理由缺席每一轮投票的罚款最高可达3.51巴西雷亚尔。

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