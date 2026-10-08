来自美国、法国和俄罗斯的四名宇航员在国际空间站停留八个月后返回美国地球。搭载美国国家航空航天局的杰西卡·梅尔和杰克·哈撒韦、法国的索菲·阿德诺以及俄罗斯的安德烈·费佳耶夫的SpaceX太空舱，在洛杉矶海岸附近的太平洋溅落。

乘组于周三离开国际空间站，返程因维修运送其接替人员抵达空间站的太空舱而推迟了三周。据France 24报道，宇航员于2月进入轨道，以接替上一乘组的四名成员；由于其中一人——美国国家航空航天局宇航员迈克·芬克——患病，这四人被提前送回家。

舱外工作

在任务期间，杰西卡·梅尔进行了四次舱外活动，索菲·阿德诺进行了三次。她们对这座已有28年历史的轨道空间站进行了维护和升级。美国国家航空航天局表示，上一乘组提前返回是美国载人航天65年来首次医疗撤离。

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在返回前，梅尔表示，乘组心情复杂，并会怀念“我们家园星球的非凡景色”。溅落后，她通过无线电表示，宇航员在完成国际空间站任务后很高兴再次回到地球。

谁留在空间站

目前，国际空间站上仍有七名宇航员，分别来自美国、俄罗斯和加拿大。美国国家航空航天局统计，自空间站于2000年开始运行以来，已有来自26个国家的298人到访。

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