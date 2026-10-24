2026年前八个月，美国入籍申请获批数量较2025年同期下降72%。待审申请积压数量超过80万份，平均等待时间从约6个月增加至近13个月，The Rio Times报道。

据该媒体报道，美国公民及移民服务局（USCIS）在2026年1月至8月期间批准了约17.3万份入籍申请。被拒申请数量也下降了41%，这表明作出决定的总数量整体减少，而不仅仅是拒绝数量增加。

作出决定的数量下降

Newsweek援引的USCIS季度数据分析显示，2026年4月至6月共有57,697份入籍申请获批。2025年同期获批241,326份申请，2024年同期则为218,720份。

Niskanen Center追踪器记录显示，2026年7月完成的入籍案件为20,674宗，而前一年7月为80,077宗。在此期间，最终被拒的已结案案件比例从10%上升至超过20%。

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对申请人的影响

入籍是绿卡持有人获得美国公民身份的程序。即使申请获批，当事人也只有在相关仪式上宣誓后才成为公民。因此，延误可能使部分申请人失去在2026年11月3日中期选举中投票的机会。

来自佛罗里达州的共和党女议员玛丽亚·埃尔维拉·萨拉萨尔此前表示，自2025年12月起，来自古巴、委内瑞拉及其他被归入高风险群体国家的申请人的最终决定一直被暂停。在7月16日的一封信中，USCIS告知她，在罗得岛联邦法院于6月5日作出裁决后，该机构已开始解除这些限制。

美国国土安全部向Newsweek表示，已加强对申请人的审查，包括恢复2020年版本的公民知识测试、提高英语水平要求、加强社交媒体审查以及对良好品行的评估。National Partnership for New Americans执行主任妮可·梅拉库称，这些指标是限制获得公民身份和参与选举策略的迹象。

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